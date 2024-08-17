2024-08-17 15:07:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أن عضو مجلس النواب ليس له أي امتيازات وقرار زيادة راتبه استحقاق طبيعي. وقال عضو اللجنة خليل الدوسكي في تصريح صحفي تابعته “الاقتصاد نيوز”، إن “البرلمان صوت خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء الماضي على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، وأيضا زيادة نسبة الخطورة لموظفي المجلس بما يعادل 30 من قيمة الراتب الاسمي”. وأضاف أن “الزيادة استحقاق طبيعي لعضو مجلس النواب، لأنه ليس له أي امتيازات”، موضحاً أن “قرار الزيادة ليس قراراً نيابياً يحتاج إلى قراءة أولى وثانية وإنما يحتاج إلى موافقة الأعضاء”. وأكد أن “الزيادة هي العودة إلى راتب البرلماني قبل التخفيض، وبالنسبة لموظفي المجلس تتم إضافة خطورة أسوة بالرئاسات الثلاث”. للأطلاع على آخر الاخبار تابعونا عبر التليغرام https:t.meEconomynews2021