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ما خطة هاريس لمعالجة المخاوف الاقتصادية للناخبين الأميركيين؟

ما خطة هاريس لمعالجة المخاوف الاقتصادية للناخبين الأميركيين؟
ما خطة هاريس لمعالجة المخاوف الاقتصادية للناخبين الأميركيين؟
2024-08-17 15:07:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز
من المتوقع أن تقدم نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مقترحات بما في ذلك الدعم الفيدرالي الموسع الجديد للآباء ومشتري المنازل والأمريكيين ذوي الدخل المنخفض ، بالإضافة إلى برامج جديدة للحد من الزيادات في إيجارات المساكن وأسعار محلات البقالة ، كجزء من الجهود المبذولة لإقناع الناخبين بأنها ستتصرف بسرعة لمعالجة أحد مخاوفهم الرئيسية: ارتفاع تكاليف المعيشة. تعتزم مرشحة الحزب الديمقراطي ، التي ستكشف النقاب عن خططها في ولاية كارولينا الشمالية كجزء من سباقها الانتخابي لمدة 3 أشهر ، استهداف بعض النفقات الأساسية للحياة اليوميةتكاليف الطعام والسكن والأدوية الموصوفة طبياً مع إصلاح شامل للنظام الضرائب الفيدرالي.

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