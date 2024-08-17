2024-08-17 15:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس محافظة بغداد، اليوم السبت (17 آب 2024)، استعداد العاصمة لزيارة الأربعين بوضع خطة امنية وخدمية متكاملة، فيما أشار الى عدم وجود قطع للطرق.

وقال عضو المجلس عبد نجم العامري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة المحلية وبالتعاون مع الجهات الحكومية المركزية وضعت خطة أمنية وخدمية متميزة لزيارة الأربعين وهذه الخطة جاهزة من كل الجوانب وهي خالية من قطع الطرق".

وأكد العامري، أن "الحكومة المحلية تبذل قصارى جهدها من أجل نجاح خطتها الخاصة بزيارة الأربعين، خاصة بالجانب الخدمي وتسهيل مهمة خروج الزائرين ودخولهم إلى العاصمة، وهناك استنفار كبير لدى كل الأجهزة المعنية في بغداد لنجاح الخطط الموضوعة بشان الزيارة".

ودخلت مؤسسات الدولة العراقية كافة في حالة استنفار من أجل إنجاح زيارة الأربعين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الإعلام الحكومي حيدر مجيد، في وقت سابق من يوم الثلاثاء (13 آب 2024).

وقال مجيد في تصريح تابعته "بغداد اليوم" إن "هناك استنفارا للجهد الحكومي من أجل الزيارة المليونية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، ابتداء من المنافذ الحدودية واستقبال الوافدين فهناك جهد مكثف من قبل هيئة المنافذ الحدودية وهناك زيادة بأعداد الموظفين من المدنيين والعسكريين، فيما يخص اقسام ودوائر الجوازات والجنسية وزيادة أجهزة الحاسوب وزيادة منافذ دخول الوافدين".