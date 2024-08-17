حلقة الوصل بطريق التنمية.. الموانئ تعلن تقدم العمل بمدخل النفق المغمور في البصرة

2024-08-17 22:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت شركة العامة لموانئ العراق، اليوم السبت، تقدم العمل بمدخل النفق المغمور في البصرة.وقالت الشركة في بيان مقتضب- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "طول النفق المغمور 2440 مترا يربط مدينة الفاو بمدينة أم قصر مرورا تحت قناة خور الزبير بعمق 30 مترا".وأضافت، أنه "يتكون من ثلاثة ممرات لمرور الشاحنات ويعتبر حلقة الوصل مع طريق التنمية".وأعلنت الشركة مطلع الشهر الجاري افتتاح المقطع الأول من الطريق الرابط بين ميناء الفاو والنفق المغمور، وفيما أشارت إلى قرب التعاقد مع شركة عالمية لتشغيل ميناء الفاو، مؤكدة تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع الأرصفة الخمسة.