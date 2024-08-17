التوقف المحتمل للشحن بالسكك الحديدية في كندا يهدد بأضرار اقتصادية مليارية

2024-08-17 22:49:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت شركة Canadian Pacific Kansas City CPKC للشحن بالسكك الحديدية في أميركا الشمالية، السبت، أنها ستوقف أي شحنات سكك حديدية جديدة من كندا، وجميع الشحنات الأميركية الجديدة المتجهة إلى كندا بدءاً من يوم الثلاثاء 20 أغسطس آب إذا فشلت المحادثات مع نقابتها العمالية الكندية في التقدم. وتستعد مجموعات الصناعة وشركات الشحن في أميركا الشمالية لتوقف غير مسبوق للشحن في وقت واحد من شركتي السكك الحديدية الرئيسيتين في كندا، والذي قد يعطل حركة السلع مثل الفحم والبوتاس والنفط الخام والحبوب والسلع المصنعة التي تتراوح من السيارات إلى المواد الكيميائية. ووصلت محادثات نقابة سائقي الشاحنات مع شركتي السكك الحديدية الوطنية الكندية CN Rail وCPKC إلى طريق مسدود، وتقول شركتا السكك الحديدية إنهما ستبدأن في إغلاق أبوابها أمام العمال في 22 أغسطس آب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عمل. بينما تقول النقابة إنها مستعدة للدعوة إلى إضراب في ذلك التاريخ. في تحديث يوم السبت، قالت CPKC إنها تتخذ خطوات حكيمة للاستعداد لانقطاع محتمل لخدمة السكك الحديدية الأسبوع المقبل. وقالت إن المحادثات مع النقابة من المقرر أن تستمر يوم الأحد. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية في وقف أي شحنات جديدة من المواد الكيميائية الخطرة أو البضائع الخطرة. وبشكل منفصل، قالت شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية يوم الجمعة: لم يكن هناك أي تقدم ملموس على طاولة المفاوضات، وأضافت أنها بدأت أيضاً إغلاقاً تدريجياً ومرحلياً لشبكتها. وذكرت الشركة أن هذا الأمر سينتهي بإغلاق كامل، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، أو فرض التحكيم الملزم. تحذر مجموعات الصناعة من أن توقف العمل المتزامن في كلتا الشركتين قد يلحق أضراراً اقتصادية بمليارات الدولارات. وقد يؤثر أيضاً على التجارة في كندا مع كل من الولايات المتحدة والمكسيك. تربط شبكات CN وCPKC محاور السكك الحديدية والشحن الرئيسية في الولايات المتحدة مثل شيكاغو ونيو أورليانز ومينيابوليس وممفيس. تمتد شبكة CPKC أيضاً إلى الجنوب إلى الموانئ على السواحل الشرقية والغربية للمكسيك.