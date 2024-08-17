محافظة بغداد تعلن استثناء عقود تنمية الأقاليم والخريجين التربويين غير المعينين من إجراءات التعاقد

2024-08-17 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت محافظة بغداد ، موافقة مجلس الوزراء على استثناء الدرجات العقدية لشريحتي عقود تنمية الأقاليم والخريجين التربويين غير المعينين من إجراءات التعاقد.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "على ضوء مخاطبة محافظ بغداد عب المطلب العلوي الى مكتب رئيس مجلس الوزراء ، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في تاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣ الموافقة على استثناء الدرجات العقدية لشريحتي (عقود تنمية الاقاليم، والخريجين التربويين غير المعينين فقط المثبتة في كتاب محافظ بغداد من اجراءات التعاقد المنصوص عليها في المادة (٢) من التعليمات ( ٢ لسنة ٢٠٢٣) تعليمات تسهيل تنفيذ احكام البند (ثانياً) من المادة (٦٦) من قانون الموازنة العامة الاتحادية (١٣) لسنة ٢٠٢٣)".واشارت إلى ان " المحافظ خاطب ايضاً مكتب رئيس مجلس الوزراء لغرض شمول بقية الشرائح ممن قدموا طلبات مماثلة للحصول على استثناء التعاقد، وسيتم متابعة الموضوع".