طهران تشكر الحكومة العراقية على تسهيلها دخول المواكب الإيرانية

2024-08-17 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت السفارة الإيرانية في بغداد، عن شكرها للحكومة العراقية على تسهيلها دخول أكثر من 1800 موكب ايراني الى العراق للمساهمة في تقديم الخدمات لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام.وذكرت السفارة نقلا عن نائب رئيس هيئة تطوير وإعمار العتبات المقدسة في ايران مجيد نامجو في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه تم "تفعيل 1819 موكباً إيرانياً في العراق تزامناً مع زيادة أعداد الحجاج"، مبينا ان "انباء اشارت الى ان من مجموع ما يقارب من الفي موكب ايراني مسجل للخدمة في العراق ، قد وصل فقط سبعين موكبأ الى العراق و هذا الخبر عار عن الصحة ".واوضحت السفارة، أنه "رغم أن المضيفين الرئيسيين لمراسیم أربعينیة الإمام الحسین في الاساس الاول هم الشعب العراقي العزيز والحكومة العراقية الشقيقة لكن المواكب الايرانية تعتبر نفسها شريكة في تقديم الخدمة للزائرين بالتعاون مع الاخوة العراقيين الذين وفرو كل المناخات لدخول المواكب الايرانية الى الاراضي العراقية".وأضافت، أنه " منذ اليوم الاول من شهر صفر 90% من المركبات التی تنقل مستلزمات المواكب الإيرانية قد وصلت إلی العراق عبر المنافذ الثلاث تشمل المنذریة والشلامجة و زرباطیة عقب استكمال الإجراءات القانونية و بإشراف سلطات البلدين "، مؤكدة ان "هناك 1819 موكبا إيرانيا متواجدا في العراق حاليا، منها 1049 موكبا في كربلاء و262 موكبا في النجف الأشرف و57 موكبا في الكاظمية و39 موكبا في سامراء، و398 موكبا على طريق المشایة (من النجف إلى كربلاء)و 14 موكبًا يقدم الخدمات لزوار الإمام الحسین في الأماكن والمزارات الدينية الأخرى".