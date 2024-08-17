وزير الصحة: مفارز طبية وإسعاف فوري على طول الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة

2024-08-17 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم السبت، مشاركة 100 ألف منتسب من الكوادر الطبية ضمن الخطة الصحية لإحياء الزيارة الأربعينية، فيما أكد نشر مفارز وإسعاف فوري داخل كربلاء المقدسة وفي الطرق المؤدية إليها.وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الخطة الصحية الخاصة بإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تتضمن ثلاثة محاور الأول: المتعلق بالجانب الدوائي من خلال توفير جميع المستلزمات الطبية واستنفار المستشفيات ونشر المفارز الطبية في الطرق الخارجية وداخل مدينة كربلاء"، لافتا إلى، أن "المحور الثاني فيتضمن التوعية والإرشاد والرقابة الصحية وأخذ عينات ونماذج من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها".وأضاف، أن "المحور الثالث هو نشر سيارات الإسعاف الفوري وتوزيعها في الطرق حيث تتواجد سيارة إسعاف كل 5 إلى 10 كيلومترات للتعامل مع الحوادث بشكل مبكر"، مبينا، أن "الوزارة خصصت باركود بخدماتها الطبية ويمكن للزائرين الدخول عبره والوصول إلى الفرق الطبية".وأشار إلى، أن "100 ألف منتسب من الكوادر الطبية باستثناء المتطوعين سيشاركون في تقديم الخدمات الصحية ضمن خطة الوزارة"، مؤكدا، "هنالك مفارز طبية وإسعاف فوري داخل كربلاء المقدسة وفي الطرق المؤدية إليها ستتعامل مع أي حالة إعياء حراري قد يصيب الزائرين خلال ارتفاع درجات الحرارة".