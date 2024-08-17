بالوثيقة.. استثناء الدرجات العقدية لشريحتين في بغداد من إجراءات التعاقد

2024-08-17 22:50:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن محافظ العاصمة عبد المطلب العلوي، اليوم السبت (17 آب 2024)، موافقة مجلس الوزراء على استثناء الدرجات العقدية لشريحتين في بغداد من إجراءات التعاقد.

وقال في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم استحصال موافقة مجلس الوزراء على استثناء عقود تنمية الأقاليم، الخريجين التربويين غير المعينين من التفاضل والقرعة وقبولهم مباشرة ضمن عقود محافظة بغداد".

وأكد أنه "يتابع من جهةٍ أخرى مع رئاسة المجلس استحصال الاستثناء للشرائح الأخرى".







