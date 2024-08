محافظة بغداد تعلن استثناء هاتين الفئتين من من إجراءات التعاقد

2024-08-17 23:10:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلنت محافظة بغداد، موافقة مجلس الوزراء على استثناء الدرجات العقدية لشريحتي عقود تنمية الأقاليم والخريجين التربويين غير المعينين من إجراءات التعاقد. وذكرت المحافظة في بيان تلقته (المدى)، أنه "على ضوء مخاطبة محافظ بغداد عب المطلب العلوي الى مكتب رئيس مجلس الوزراء ، قرر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثين المنعقدة في تاريخ […]

