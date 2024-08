تأخر الرد الايراني بين مفاوضات غزة وجهوزية حلفاء اسرائيل

2024-08-17 23:10:08 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعة أجرت أذربيجان، حليفة إسرائيل الوثيقة، مناورات للدفاع الجوي بعد أيام فقط من إجراء جارتها الجنوبية إيران اختبارات بحرية بالقرب من حدودهما المشتركة. وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني، إنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، بما في ذلك نظام إس-300 بعيد المدى، للتدرب على الدفاع عن المنشآت المهمة ضد هجمات صاروخية […]

