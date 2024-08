2024-08-18 01:05:08 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسنيبدو أن المكالمة الاخيرة بين رئيس الحكومة محمد السوداني، وانتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، بعد قصف قاعدة عين الاسد، غربي الانبار، كانت تحمل رسائل شديدة إلى بغداد، وفق ما يرجح مصدر سياسي.الاتصال الذي جرى بين الطرفين في وقت متأخر من الليل بتوقيت بغداد، لم تعلن الحكومة عن تفاصيله إلا بعد أكثر من 12 […]

The post فات أوان التراجع عن قصف "عين الأسد".. واشنطن تنفي سحب القوات الأمريكية وبغداد تعلن تأجيل الموعد appeared first on جريدة المدى.