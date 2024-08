الزواج خارج المحاكم في العراق: ضياع الحقوق وتفاقم الأزمات القانونية والاجتماعية

2024-08-18 01:05:08 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىتعيش العديد من النساء في العراق معاناة كبيرة بسبب الزواج خارج إطار المحاكم، حيث يؤدي هذا النوع من الزيجات إلى ضياع حقوقهن وحقوق أطفالهن، ويترك جيلًا من الأطفال بلا هوية قانونية، مما يحرمهم من حقوق أساسية مثل الحصول على هوية رسمية أو الالتحاق بالمدارس. وعلى الرغم من أن القانون العراقي يمنع الزواج خارج المحاكم، […]

