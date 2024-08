2024-08-18 01:05:08 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىكشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، أمس السبت، عن تفاصيل تقرير الاستثمارات العالمية، فيما بين أن عام 2023 شهد خروج استثمارات من العراق بقيمة 5 مليار دولار.وقال العبيدي في إيضاح، تابعته (المدى) إن "مؤسسة (fdi intelligence) أصدرت تقريرا حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف الدول وتضمن جزءا منه ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا"، […]

The post تقرير يرصد خروج استثمارات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار من العراق خلال 2023 appeared first on جريدة المدى.