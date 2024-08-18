برشلونة يفتتح مشواره في الليغا بفوز على فالنسيا

2024-08-18 01:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق فريق برشلونة فوزاً على حساب نظيره فالنسيا، بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على ملعب ميستايا.

وسجل فريق فالنسيا هدف التقدم عن طريق هوغو دورو في الدقيقة 44 بعد كرة عرضية استقبلها برأسية في الشباك، لكن الحكم الغاه بداعي التسلل، ثم تم تأكيد صحة الهدف عبر تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 45+5 سجل برشلونة هدف التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي بعد كرة من بالدي استقبلها يامال بكرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها ليفا في الشباك ببراعة.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل برشلونة هدف ثاني عن طريق روبرت ليفاندوفسكي من ركلة جزاء نفذها بنجاح في الدقيقة 49.

ورفع برشلونة رصيده إلى 3 نقاط، في حين بقي فالنسيا بدون أي نقطة.