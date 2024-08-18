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برشلونة يستهل مشواره في الليجا بالفوز على فالنسيا

شاهد عيان لرويترز: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
شاهد عيان لرويترز: سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
2024-08-18 01:40:03 - المصدر: واع
متابعة - واع
حقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة فالنسيا، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من الليجا، في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".

وسجل هدفي برشلونة في المباراة روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (45+5)، و49 من ركلة جزاء، بينما سجل هوجو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 44.

وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده ل3 نقاط في وصافة ترتيب الليجا، بينما فالنسيا في المركز قبل الأخير بدون نقاط.



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