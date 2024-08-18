برشلونة يستهل مشواره في الليجا بالفوز على فالنسيا

2024-08-18 01:40:03 - المصدر: واع

متابعة - واعحقق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة فالنسيا، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من الليجا، في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".وسجل هدفي برشلونة في المباراة روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق (45+5)، و49 من ركلة جزاء، بينما سجل هوجو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 44.وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده ل3 نقاط في وصافة ترتيب الليجا، بينما فالنسيا في المركز قبل الأخير بدون نقاط.