2024-08-18 11:15:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

يخوض منتخبنا لناشئي كرة القدم مباراتين تجريبيتين مع منتخب الشباب استعداداً للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الحادية عشرة تحت 17 عاماً التي ستقام في الأردن خلال الفترة من 2 إلى 11 أيلول المقبل.

وقال مدرب منتخب الناشئين أحمد كاظم في تصريح لجريدة (الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع ): إن" الجهاز الفني للمنتخب فضَّل عدم الانخراط بمعسكر خارجي قبيل انطلاق منافسات غرب آسيا بسبب صعوبة تأمين مواجهات تجريبية، مبيناً أنه سيتم تعويض المعسكر الخارجي بخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الشباب في العاصمة بغداد على أن يشدَّ وفد المنتخب الرحال بعد ذلك إلى العاصمة الأردنية عمان للانخراط بالتحضيرات النهائية للاستحقاق الإقليمي".

وأشار إلى أن "المباراتين ستقامان يومي الرابع والعشرين والسابع والعشرين من آب الحالي، منوهاً بأن خوض المباريات سواء مع فرق أنديتنا الشابة أو مع منتخب الشباب ستكون له مردودات إيجابية عديدة أهمها كسر حاجز الخوف من ملاقاة منافسين يتفوقون على لاعبينا بمعدلات البناء الجسماني".

وكانت قرعة منافسات غرب آسيا قد أسفرت عن توزيع المنتخبات الـ 9 المشاركة في البطولة بين 3 مجموعات، ضمَّت الأولى: الأردن ولبنان إضافة إلى منتخبنا، فيما جاءت منتخبات اليمن والسعودية وعمان بالمجموعة الثانية، وحلت في المجموعة الثالثة منتخبات البحرين وسوريا وفلسطين.

وبحسب نظام البطولة المخصصة للفئة العمرية مواليد 2008 – 2010، سيقام الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل أول كل مجموعة إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.

يذكر أن قرعة تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2025، أوقعت منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جانب أوزبكستان وفلسطين والصين تايبيه (صاحب الضيافة)، علماً أن التصفيات ستقام خلال الفترة ما بين 19 و27 تشرين الأول المقبل.