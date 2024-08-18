واسط.. ديوان المحافظة ينفي وجود تعيينات في الوقت الحالي

2024-08-18 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

نفى ديوان محافظة واسط، اليوم الاحد (18 آب 2024)، وجود تعيينات في الوقت الحالي، فيما بين أنه يجب إقرارها ضمن الموازنة الاتحادية.

وذكر الديوان في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "نتيجة لكثرة التساؤلات من عدد من الخريجين وأولياء امورهم يؤكد ديوان محافظة واسط أن أي تعيينات غير متوفرة اطلاقاً الى أن تقر ضمن الموازنة الاتحادية".

وأضاف إنه "نظراً لكثرة الوعود وبعض الجهات والأشخاص الذين يستلمون قوائم بحجة من يتظاهر سيتم تعيينه نؤكد عدم مسؤوليتنا عن أي وعود او تعهدات"، مؤكداً أن "عقود 6000 درجة حُسمت من خلال المفاضلة حصراً ولا توجد أي استثناءات".

واكد الديوان أننا "نجدد دعمنا لكافة الشباب الطامحين بإيجاد فرص عمل ونقدر مطالبهم ونقف معهم لإيجاد معالجات بالتنسيق مع الجهات الاتحادية"، محذراً من "استخدام هذا الملف للمزايدات والكسب الانتخابي".