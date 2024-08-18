التعليم تعلن أسماء المتقدمين للمنحة التركية وموعد مقابلتهم

2024-08-18 11:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد (18 آب 2024)، أسماء المتقدمين للمنحة التركية، فيما حددت موعد مقابلتهم.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية أعلنت أسماء المتقدمين إلى المنحة الدراسية التركية المقدمة من جامعة فنار بهجة لمرحلة مستوى البكالوريوس".

ودعت "المقبولين ضمن المنحة المذكورة للحضور الى دائرة البعثات والعلاقات الثقافية يوم الأربعاء الموافق 21/8/2024 لغرض المقابلة وجلب ملف متكامل يتضمن المستمسكات والأوليات كافة".

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