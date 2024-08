2024-08-18 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىأعلن وزير الصحة السوداني تفشي وباء الكوليرا فيما تهطل منذ أسابيع أمطار غزيرة على السودان الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من ستة عشر شهرا. وقال الوزير هيثم إبراهيم في فيديو نشرته وزارته "نعلن أن هناك وباء الكوليرا في السودان، نتيجة للأوضاع البيئية والماء غير الصالح للشرب في عدد من المواقع". وأوضح أن القرار اتخذ "بحضور […]

