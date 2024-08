بغداد تستدعي القائمة بأعمال السفارة البريطانية وتسلمها مذكرة احتجاج

2024-08-18 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد / المدىأعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية في العراق روث كوفيردال، وتسليمها مذكرة احتجاج على تصريحات السفير البريطاني ستيفن هيتشن، مشيرةً إلى أن تلك التصريحات "مسّت بمضمونها الشأن الأمني والسياسي، بشكل يعكس صورة قاتمة عن العراق". وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، إنها "استدعت اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة المملكة […]

