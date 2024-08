بلينكن يعود إلى إسرائيل لبحث وقف إطلاق النار في غزة

2024-08-18 11:25:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/المدىغادر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الولايات المتحدة، متوجها إلى إسرائيل في إطار محاولة جديدة من واشنطن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس. وأقلعت طائرة بلينكن من قاعدة أندروز في ولاية ماريلاند، ومن المقرر أن تهبط في تل أبيب حيث سيلتقي قادة إسرائيليين. وخلال […]

