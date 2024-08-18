جهاز مكافحة الإرهاب يحدد دوره في تأمين الزيارة الأربعينية

2024-08-18 11:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع - آمنة السلامي

حدد جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأحد، دوره في تأمين الزيارة الأربعينية، فيما أكد على استعداده التام لمواجهة أي خطر أو عمل ممكن أن يفكر فيه الإرهابيون.

وقال الناطق باسم الجهاز صباح النعمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب، فإن استعدادات الجهاز كانت مبكرة لتأمين الزيارة الأربعينية"، مشيرا الى أن "مهام الجهاز هي مهام مساندة القطعات الأمنية كافة في أداء مهامها".

وأضاف النعمان، أن "هناك دوراً آخر يقوم به الجهاز وهو نشر الجهد الاستخباري على طول طريق الزائرين، اضافة الى المناطق التي تشهد زخماً عالياً من الزائرين، لمتابعة أي محاولات أو نشاط إرهابي قد يحدث".

وتابع النعمان أن "الجهاز كانت لديه أيضا عمليات استباقية لتأمين المناطق وتفتيشها، خاصة المناطق البعيدة والمناطق الصحراوية التي من الممكن أن يحاول الإرهابيون استخدامها في عمليات استخدام الرمي بالهاونات أو من خلالها يكون هناك تعرض لمواكب الزائرين، وبالتالي فإن الجهاز قام خلال الفترة الماضية ولا زال يقوم بعمليات استباقية"، مبينا أن " لدى الجهاز خططاً استخبارية ومعلومات استخبارية مفصلة، بالمناطق التي تشهد حركة وتوافد الزائرين".

وأوضح النعمان، أنه "الى الجانب الميداني والجانب الاستخباري لعمل جهاز مكافحة الإرهاب، فهناك جانب آخر وهو الجانب الخدمي بتوجيه رئيس الجهاز، حيث كانت التوجيهات تتضمن التعاون مع الجهات المختصة من خلال فتح مراكز للطبابة وإسعاف الزائرين" مؤكدا أن "وحدات الجهاز على استعداد تام لمواجهة أي خطر أو عمل ممكن أن يفكر فيه الإرهابيون".