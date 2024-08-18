الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال البريطاني احتجاجا على تصريحات له تتعلق بأمن العراق: "لن اشجع اقاربي على زيارته"

2024-08-18 11:35:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى -

استدعت وزارةُ الخارجيَّةِ اليومَ الأحدَ، القائمَ بأعمالِ سفارةِ المملكةِ المتحدةِ لدى بغداد، السيِّدة روث كوفيردال، وذلك بسبب تواجدِ السفيرِ خارجَ العراق. وسلَّمَتها مذكرةَ احتجاجٍ إثرَ التصريحاتِ التي أدلى بها سفيرُ المملكةِ المتحدةِ لدى جمهوريةِ العراق، السيِّد ستيفن هيتشن، والتي مسَّت بمضمونِها الشأنَ الأمنيَّ والسياسيَّ، بشكلٍ يعكسُ صورةً قاتمةً عن العراق، حكومةً ومكونات. وقد عدَّت الوزارةُ ذلك تدخلاً في الشأنِ الداخليِّ وخروجاً عن المهامِّ الدبلوماسيَّةِ المُناطةِ بالسفير.





وخلالَ الاستدعاءِ، أشارَ رئيسُ دائرةِ أوروبا في الوزارةِ، السفيرُ بكر أحمد الجاف، إلى أنَّ شراكةَ الفرصِ تُعادِلُها شراكةُ التحديات، مُشدِّداً على ضرورةِ الانفتاحِ على التجربةِ العراقيَّةِ من زاويةِ المصالحِ المشتركةِ وتجنُّبِ ما يُخالِفُ الرؤيةَ الجادَّةَ التي تعملُ عليها حكومةُ العراق ومؤسساتُها الدستوريَّةُ، والتي كرَّستْ لمساراتٍ اقتصاديةٍ وتنمويةٍ متنوعةٍ، سبقتها جهودٌ كبيرةٌ لبسطِ الأمنِ وتعزيزِ الاستقرارِ وإتاحةِ مدى غيرِ مسبوقٍ لاندماجِ المكوناتِ الكريمةِ في العراق.



