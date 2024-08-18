العراق يؤكد جاهزية ملعب كربلاء لإستضافة منافسات أبطال آسيا

2024-08-18 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكدت وزارة الشباب والرياضة العراقية، يوم الأحد، جاهزية ملعب كربلاء لإستضافة مباريات نادي الشرطة في دوري أبطال آسيا "النخبة"، فضلا عن مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2024-2025.

وقال المتحدث باسم الوزارة ومدير العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة حريصة كل الحرص على إكمال الملعب وتجهيزه أمام الضيوف"، مؤكدا "تهيئة جميع مستلزمات ومتطلبات ملاكاتها الهندسية والفنية من اجل اظهار ملعب كربلاء وكل الملاعب بالصورة اللائقة لإستقبال الضيوف".

وأشار حسن إلى أن "الصيانة الدورية مستمرة بعد انتهاء أي مباراة تقام على هذه الملاعب ومنها ملعب كربلاء حيث أن ارضية الملعب اصبحت جاهزة وكذلك المدرجات ومولدات الكهرباء والانارة وغيرها من الامور التنظيمية والخدمية الاخرى".

وأضاف، أن "غرف الحكام وغرف تبديل ملابس اللاعبين باتت أيضاً جاهزة هي الأخرى وننتظر الحضور المشرف لجماهيرنا وتشجيعهم المثالي من أجل شد أزر نادي الشرطة في منافسات بطولة دوري ابطال اسيا "النخبة" والذي سيستهل اولى مواجهاته امام نادي النصر السعودي يوم 16 من أيلول المقبل".

ومن المرتقب أن يزور اللاعب العالمي كريستيانو رونالدو العراق وتحديدا محافظة كربلاء، مع فريقه النصر السعودي الذي وضعته القرعة إلى جانب نادي الشرطة العراقي في قرعة دوري أبطال آسيا للنخب

وسيواجه الشرطة بالترتيب فرق باختاكور الاوزبكي والعين الاماراتي والهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني والنصر السعودي والوصل الاماراتي واستقلال طهران الإيراني والاهلي السعودي.

وسيلعب الشرطة 4 مباريات على ملعبه و4 مباريات خارج ملعبه وسيتأهل إلى الدور القادم أعلى 8 أندية تحقق النقاط.