2024-08-18 16:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، فتح نظام التراخيص الخاص بالمشاركة في مسابقة دوري نجوم العراق للمحترفين للموسم المقبل 2024-2025.

وقال مدير دائرة التراخيص، عمار عبد الرحمن، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الدائرة دعت الأندية إلى البدء بتحميل ملفاتها ضمن المعايير الأساسية الخمسة. وأكد أن الأندية مطالبة بإكمال رفع الملفات بحلول العاشر من أيلول المقبل، ليتم بعدها البدء بتدقيقها.

وأضاف عبد الرحمن أن الأندية مطالبة بتسديد ما بذمتها من مستحقات مالية للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، خاصة تلك التي صدرت بحقها قرارات من لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد. وأوضح أن الأندية التي لا تلتزم بالتسديد ضمن المدة القانونية ستعتبر غير مرخصة تلقائياً.