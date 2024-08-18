التجارة: 10 معارض محلية ودولية ستقام في بغداد خلال العام الحالي

2024-08-18 16:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، عن جدول المعارض المتخصصة التي ستقام على أرض معرض بغداد الدولي خلال الأشهر المتبقية من عام 2024، فيما أشارت إلى أن معرض بغداد استضاف أكثر من 30 فعالية خلال العام الجاري، مؤكدة أن المعرض يشهد حملة تأهيلية كبرى.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "معرض بغداد الدولي استضاف أكثر من 30 معرضاً خلال عام 2024"، مشيراً الى أنه "خلال شهر آب الجاري سيستضيف معرض بغداد الدولي معرض ستايل المرأة والجمال والمستلزمات الطبية، إضافة إلى معرض الأثاث والديكور والمعرض العراقي الدولي للرقابة والمرمر والسيراميك ومعرض العراق الدولي للبناء والإنشاءات والبنى التحتية، فضلاً عن المعرض الدولي للاستثمار العقاري ومعرض الكتاب".

وأضاف، أن "شهر أيلول المقبل سيشهد إقامة معرض مكافحة الإرهاب والعمليات الخاصة والأمن السيبراني الدورة الثالثة، ومعرض المؤتمر الدولي السنوي للصحة".

وأوضح، أن "المعرض سيستضيف خلال الأشهر المقبلة من العام الجاري عدداً من الفعاليات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعرض الدولي لصناعة الجلود والمعرض العربي باسم (تراثنا) ومعرض الكتاب ومعرض العراق الدولي للنقل والمطارات والخدمات اللوجستية والمعرض الزراعي والغذاء والحاصلات الزراعية والثروة الحيوانية والتعبئة والتغليف، وفعاليات الدورة الـ 48 لمعرض بغداد الدولي".

ولفت الى، أن " المعرض سيشهد حملة كبيرة بعمليات التأهيل والبناء وصيانة القاعات المعرضية وزراعة الحدائق"، مبيناً أن "هناك لجنة تتابع هذه العمليات وترفع تقارير يومية إلى وزير التجارة".