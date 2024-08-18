الإعمار: مجسر الأوقاف دخل الخدمة وسيسهم بفك الاختناقات المرورية داخل الرمادي

2024-08-18 16:10:02 - المصدر: واع

الأنبار- واع - أحمــد الدليمي

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الأحد، إنجاز 3 مشاريع خدمية لفك الاختناقات، بضمنها افتتاح مجسر الأوقاف في مدينة الرمادي، وأشارت الى أنها ستسهم بفك الاختناقات المرورية داخل المدينة بنسبة 80%.

وقال مدير المشروع محمد مجيد، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجسر الأوقاف دخل الخدمة بمواصفات عالية وسيسهم بفك الاختناق المروري داخل مدينة الرمادي وتحديداً بتقاطع الأوقاف"، مشيراً الى أن "شركة (الخير الكثير) للمقاولات العامة أنجزت كافة الأعمال الموكلة لها من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومن ضمن هذه الإنجازات مشروع المجسر".

وأضاف،"نشكر جهود وزير الإعمار والإسكان ومديري البلديات العامة وبلدية الرمادي والدوائر الخدمية، لإنجازهم هذا المشروع، الذي تم افتتاحه لتقليل الزخم المروري بنسبة 80 %"، مبيناً أن "المشروع مقسم الى 3 محاور، الأول مجسر المركبات بطول 450 متراً مع المقتربات وعرض 12متراً ونصف المتر مع الرصيف، والذي أنجز بنسبة 100%".

وبين، أن "المحور الثاني، مجسر مشاة بشكل معماري دائري حديث، ينفذ لأول مرة في العراق بقطر 70 متراً وبطول 250 متراً، وتم إنجازه بالكامل أيضاً، أما الثالث فهو دوار النقطة العباسية عند فلكة كلية الإمام الأعظم، وهذا المحور دخل للخدمة قبل عدة أشهر ".