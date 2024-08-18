سفير ايران في بغداد : نشكر العراق حكومة وشعبا على تعاونه لخدمة الزوار

2024-08-18 16:27:05 - المصدر: ارنا

بغداد / 18 آب / اغسطس / ارنا – اعرب سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، محمد كاظم ال صادق، عن تقديره للحكومة والعشب العراقيين لقاء تعاونهما الجيد والهادف الى انسيابية الزيارة الاربعينية وتوفير ظروف المشاركة الحماسية للزوار الايرانيين في هذه المسيرة العظيمة؛ مؤكدا في الوقت نفسه على هؤلاء الزوار بان لا تزيد فترة اقامتهم داخل العراق عن 5 ايام رعاية للظروف الراهنة والناجمة عن تدفق الحشود المليونية من سائر الدول الى هذا البلد.