اللجنة العليا لزيارة الأربعين: أكثر من مليونين و200 ألف زائر دخلوا البلاد والموقف الأمني جيد

2024-08-18 16:28:02 - المصدر: الفرات نيوز

الناطق باسم اللجنة العليا لزيارة الأربعين العميد مقداد ميري خلال الايجاز الصحفي للخلية الخاص بزيارة الاربعين:

عدد الوافدين الذين دخلوا البلاد بلغ أكثر من مليونين و200 ألف زائر

عدد المغادرين من الزائرين بلغ أكثر من 679 ألفاً

لم تسجل أي خروقات أمنية حتى الآن والموقف الأمني جيد

ما يميز زيارة الأربعين لهذا العام قلة الحوادث المرورية

سجلنا يوم أمس فقط أكثر من 28 ألف غرامة بحق السائقين المخالفين

إجمالي الحوادث المرورية من 10 آب ولغاية اليوم 39 حادثاً تسببت بـ9 وفيات وإصابة 29 آخرين