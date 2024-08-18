اللجنة العليا لزيارة الأربعين: أكثر من مليونين و200 ألف زائر دخلوا البلاد والموقف الأمني جيد
2024-08-18 16:28:02 - المصدر: الفرات نيوز
الناطق باسم اللجنة العليا لزيارة الأربعين العميد مقداد ميري خلال الايجاز الصحفي للخلية الخاص بزيارة الاربعين:
عدد الوافدين الذين دخلوا البلاد بلغ أكثر من مليونين و200 ألف زائر
عدد المغادرين من الزائرين بلغ أكثر من 679 ألفاً
لم تسجل أي خروقات أمنية حتى الآن والموقف الأمني جيد
ما يميز زيارة الأربعين لهذا العام قلة الحوادث المرورية
سجلنا يوم أمس فقط أكثر من 28 ألف غرامة بحق السائقين المخالفين
إجمالي الحوادث المرورية من 10 آب ولغاية اليوم 39 حادثاً تسببت بـ9 وفيات وإصابة 29 آخرين