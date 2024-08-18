2024-08-18 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأحد، بأن شابا أقدم على قتل شقيقتيه رميا بالرصاص شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينيات من عمره أقدم على قتل شقيقتيه وأعمارهن دون العشرين عاماً رميا بالرصاص بطريقة الإعدام بعدما أطلق النار على رأسهن داخل منزلهم بحي صادق في قضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار".

وبين المصدر، ان " دوافع الجريمة غامضة، حيث عاد الجاني إلى المنزل بعد إتمام زيارة الأربعين وقد استغل ذهاب والدته الى عملها الوظيفي ونفذ جريمته البشعة بحق شقيقتيه المجنى عليهما، وفر إلى جهة مجهولة الهوية".