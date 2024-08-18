"جدري القردة" في كركوك؟.. صحة المحافظة توضح وتطمئن السكان

2024-08-18 16:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفت دائرة صحة كركوك، الأحد، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسجيل إصابة بمرض جدري القردة في المحافظة.

وأكدت الدائرة في بيان لها، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن كركوك خالية تماماً من هذا المرض، وأن ما تم تداوله حول وجود مصاب بجدري القردة في مستشفى آزادي التعليمي غير صحيح.

وفي السياق، أوضح مسؤول إعلام صحة كركوك سامان يابه، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة خالية من أي إصابة بمرض جدري القردة، وأن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارية عن الصحة.

وشدد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، مؤكداً أن تداول الأنباء غير الصحيحة حول الأوبئة والأمراض الانتقالية أمر غير مقبول.