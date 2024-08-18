2024-08-18 16:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المتحدث الرسمي لقيادة العمليات المشتركة ورئيس خلية الاعلام الأمني‏ اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الأحد (18 آب 2024)، أن الخطة الأمنية الخاصة بزيارة الأربعين لن تشهد قطع أي من الشوارع لا في كربلاء ولا بغداد ولا باقي المحافظات التي يمر فيها الزائرين.

وقال الخفاجي، لـ"بغداد اليوم"، إننا "نتواجد حالياً في محافظة كربلاء ولا يوجد أي قطع لأي طريق من أي محافظة الى كربلاء"، مؤكدا أن "هناك خطة عالية وضعتها قيادتي عمليات بغداد وكربلاء وباقي الأجهزة الأمنية، فلا يوجد أي قطع لأي من الطرقات".

وأضاف رئيس خلية الاعلام الأمني، إنه "لا توجد أي قطوعات ولا توجد أي خطة او نية لقطع أي طريق، بل هناك خطة مرنة هذا العام، استخدمت فيها العجلات الحكومية والعجلات الأمنية وكذلك خصصت ساحات لنقل الزائرين، ولا توجد أي قطوعات داخل العاصمة بغداد او خارجها، وكل الطرق مفتوحة امام الزائرين بكل انسيابية".

وكان وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة الأربعين عبد الأمير الشمري أعلن، السبت (17 آب 2024)، تخصيص (750) عجلة لنقل الزائرين بين النجف وكربلاء.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "الشمري، تفقد ساحة نقل الزائرين بين محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، حيث تم تخصيص (750) عجلة من عجلات قيادة قوات الحدود لنقل الزائرين بين المحافظتين، وأكد على تكثيف الجهود خاصة خلال وقت الذروة ، مشدداً على التعاون التام مع باقي الدوائر الخدمية".

وأضاف: "كما زار الشمري معامل الثلج التابعة لقيادة قوات الحدود، والتي تقوم بتوزيع مادة الثلج على المواكب والهيئات الحسينية، والمواطنين في محافظة النجف الأشرف، والتي تشارك في إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".