مع الإغلاق.. اسعار الدولار تستمر بالانخفاض في بغداد وأربيل

2024-08-18 16:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى انخفضت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد وأربيل مع إغلاق البورصة. وسجلت أسعار الدولار انخفاضا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتبلغ 149250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 149500 دينار مقابل 100 دولار. وانخفضت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في […]

