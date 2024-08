2024-08-18 16:50:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدىأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد، القبض على (داعشي) هارب ضمن قضاء المحمودية جنوبي العاصمة. وقالت القيادة في بيان تلقته (المدى)، إنه "ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذها قطعاتنا في فرقة المشاة السابعة عشر وبجهد استخباري مميز، تمكنت قوة من الفرقة وبالاشتراك مع مفرزة من استخبارات وأمن مكتب المحمودية، من نصب كمين محكم نتج عنه اعتقال […]

The post "خطر مستمر رغم الهزيمة".. العراق يواجه تهديد خلايا داعش النائمة appeared first on جريدة المدى.