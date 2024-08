حقوقي يدعو إلى دعم ذوو الإعاقة في العراق لضمان المساواة والاندماج

2024-08-18 16:50:07 - المصدر: جريدة المدى

خاص/المدىدعا الناشط في حقوق الإنسان، محمد ناظم، إلى ضرورة تعزيز الجهود لدعم ذوي الإعاقة في العراق، مؤكدًا على "أهمية تمكينهم من ممارسة حقوقهم بشكل كامل ومتساوٍ مع باقي المواطنين". وجاء ذلك في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها ذوو الإعاقة في الحصول على الخدمات الأساسية وضمان اندماجهم في المجتمع. وقال ناظم، خلال حديث لـ (المدى)، إن […]

