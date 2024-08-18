مفتن يبحث التحضيرات المبكرة لأولمبياد لوس أنجلوس وبيرزبن

2024-08-18 20:21:02 - المصدر: واع

بغداد -واعبحث رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن، اليوم الأحد، مع الخبير الإسباني إيغنسي فابريغاس المتخصص باستكشاف المواهب الرياضية بأعمار يافعة.وذكر بيان للجنة الأولمبية تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع،) أن "رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية استمع لعرض مفصل قدمه الخبير فابريغاس بالخطوات الأولى لبدء عمله وخططه في متابعة الأداء الفني للاتحادات الوطنية الأولمبية عبر زيارات ميدانية سيجريها برفقة الأمين العام وعدد من الملاكات المتقدمة في اللجنة الأولمبية".وأضاف، "أبدى مفتن توجيهاته بصدد تنفيذ رؤية المكتب التنفيذي الساعية لتحقيق أوسمة أولمبية عراقية في أولمبياد لوس انجلوس 2028 وبيرزبن 2032".وأوضح، أن " الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية العراقية هيثم عبدالحميد استعرض رؤاه ومشاهداته بصدد زيارتيه، برفقة الأمين المالي والمستشار الأولمبي والسيد فابريغاس لاتحادي القوس والسهم والدراجات ولقائهم برئيسي وأعضاء إدارتي الاتحادين".وأوعز مفتن – حسب البيان- "بزيارة جميع الاتحادات الأولمبية تباعاً وتكرار تلك الزيارات وتقديم تقارير فنية وإدارية متكاملة لغرض عرضها على المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية للوقوف المستمر، والدائم، على نتاج عمل الخبير الاسباني وسبل استكشاف المواهب الرياضية العراقية التي تستحق الرعاية المباشرة والدعم الخاص لمشاركة أولمبية عراقية فاعلة في دورتي الألعاب الأولمبيتين المقبلتين في لوس أنجلوس وبيرزبن".