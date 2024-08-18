المدينة الرياضية: إنجاز 85% من أعمال تأهيل ملعب البصرة

2024-08-18 20:21:02 - المصدر: واع

البصرة- واع- طارق صالحأعلن مدير المدينة الرياضية في البصرة لطفي الجزائري، اليوم الأحد، إنجاز 85% من أعمال تأهيل ملعب البصرة الدولي، فيما أوضح أبرز المرافق المكتملة.وقال الجزائري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعمال التأهيل مستمرة في ملعب البصرة الدولي استعدادا لاستقبال مباريات منتخبنا الوطني في تصفيات كأس العالم 2026"، مبينا ، أن "نسب الإنجاز تجاوزت الـ 85 بالمائة".وأضاف، أنه "تم إنجاز أعمال تبديل التبريد في قاعات كبار الشخصيات والصحفيين وتبديل الملابس والممرات المؤدية الى ارضية الملعب وفرش مضماره بسجاد مؤقت لحين الانتهاء من مباراة عمان، ليتم بعدها تركيب المضمار بطريقة حديثة"، لافتا الى أنه تم "زراعة أرضية الملعب بنجيل يطابق مواصفات الملاعب العالمية، اضافة الى تهيئة غرفة تقنية (الڤار) ".وتابع، أنه "تم تحديد أماكن الكاميرات الخاصة بحكام تقنية الفيديو في الملعب، وتهيئة ملاعب التمرين"، موضحا ، أن "الملعب سيكون جاهزاً قبل المباراة الأولى لمنتخبنا الوطني أمام منتخب عمان ضمن مباريات التصفيات النهائية لبطولة كأس العالم".