2024-08-18 20:21:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - طهران

كشف عضو لجنة زيارة الأربعين التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية، محمد حسين بورتاني، اليوم الأحد (18 آب 2024)، عن عدد الزوار المسجلين الذين يريدون المشاركة بزيارة الأربعين وعدد العائدين من العراق بعد أداء الزيارة.

وقال بورتاني في حديثه لوكالة "بغداد اليوم"، إنه "حتى اليوم الأحد بلغ عدد المسجلين من الزوار الإيرانيين في المنظومة الالكترونية سماح 2 مليون و843 ألف و619 شخصاً، فيما توجه إلى العراق من بينهم هؤلاء 2 مليون و293 ألف و421 شخصاً".

وأضاف "إن عدد الأشخاص الذين أدوا مراسم الزيارة وعادوا إلى الجمهورية الإسلامية بلغ حتى اليوم الأحد 725 ألف و458 شخصاً".

وأوصى المسؤول الإيراني زوار بلاده بضرورة الإسراع في أداء الزيارة من أجل تسهيل عملية العودة بطريقة انسيابية عبر المنافذ الحدودية مع العراق.

وقال "يجب على الزوار الإيرانيين ألا يؤجلوا رحلة الأربعينية حتى الأيام الأخيرة من هذا الأسبوع وأن يبدأوا رحلتهم في أسرع وقت ممكن ويعودا إلى البلاد".

وتابع "ونظرا للاستهلاك الكبير جدا للمياه المثلجة وصعوبة توفيرها في إيران والعراق، يتم التأكيد على استخدامها الصحيح وعدم إهدارها".

وقال "مع الأخذ في الاعتبار بداية موجة عودة الزوار في نفس وقت ذروة رحلتهم إلى العراق، ولكن الحمد لله لم يتم الإبلاغ عن أي مشاكل والأمور تسير بشكل صحيح".

ولفت بورتاني "نظراً لجمع المواكب العراقية ظهراً في يوم الأربعين، ننصح الزوار الكرام بضرورة العودة إلى البلاد قبل يوم الأربعين، وإلا فيجب أن يتوفر لهم ما يلزم من مسكن وطعام".

ويوم أمس السبت، أعلن رئيس لجنة زيارة الأربعين في وزارة الداخلية الإيرانية، الجنرال محمد شرفي، عن بدء موجة عودة الزوار الإيرانيين الذين قاموا بأداء الزيارة في العتبات المقدسة في العراق.

وقال الجنرال شرفي في مؤتمر صحفي تابعته، "بغداد اليوم"، أن "البنية التحتية هذا العام كانت أكثر جاهزية من العام الماضي، وإن جهود جميع الفئات المشاركة في الأربعين أدت إلى تسهيل حركة الزوار دون أي مشاكل".

وأضاف: "نحن فخورون بأن نعلن اليوم أن معظم الطرق المؤدية إلى حدود البلاد هي أربعة - حارة وأغلب أنفاق هذه الطرق تتعرض لضغوط مرورية وتم تطوير مواقف السيارات بالمدن الحدودية ومنها مدينة مهران".

وأكد أن "هذا العام ستكون جميع الحافلات التي تقدم الخدمات المرورية لرجال الشرطة متاحة لزوار الأربعين"، وأضاف: "نحو 70% من الزوار الإيرانيين وصلوا إلى الحدود بسيارات خاصة، وهذا يتماشى إلى حد كبير مع تسهيل حركة المرور".

وأشار الجنرال شرفي: "على الرعايا الأجانب استخدام الحدود المعلنة للعودة، ومن الضروري أن تستعد جميع الجهات التنفيذية والجهات ذات الصلة لعودة الزوار".

كما دريوش باقر صرح المدير العام لمكتب نقل الركاب بالهيئة الوطنية للطرق في هذا الاجتماع أنه سيتم تشغيل سبعة آلاف حافلة في جميع أنحاء البلاد لنقل زوار الأربعين.



ضغط على منفذ مهران.. عليكم العودة قبل الأربعين

بدوره، قال حاكم محافظة إيلام غرب إيران، حسن بهرامي نيا، إن أكثر من مليون و270 ألف زائراً عبر حدود مهران حتى أمس، وهو ما تم بأقل المشاكل.



وقال: "أكثر من 50% من حركة زوار الأربعين البرية تتم من منفذ مهران ونعمل بكل جهدنا وقوتنا لضمان سير حركة الزوار من منفذ مهران بأقل قدر من المشاكل".

من جانبه، قال نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، مجيد مير أحمدي، إن على الزوار الإيرانيين أن لا يبقوا حتى يوم الأربعين التي تصادف الأحد المقبل.

وذكر مير أحمدي في تصريحات صحفية "أنه لا ينبغي على الزوار القلق بشأن عودتهم، وأنه تم التخطيط لوسائل النقل لعودتهم إلى الحدود. لأن المواكب العراقية تبدأ بجمع مواكبها من يوم الأربعين ذاته، وقد يواجه الحجاج الذين يعودون إلى البلاد لاحقاً مشاكل في مجال الغذاء ومثل هذه القضايا".