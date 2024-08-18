مسؤول بالفدرالي الأميركي: عدم خفض الفائدة لفترة طويلة سيضر بالوظائف

2024-08-18 20:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشف رئيس فرع الفدرالي الأميركي في شيكاغو، أوستن جولسبي، الأحد، عن أن حصول الأفراد والشركات على قروض في الولايات المتحدة يزداد صعوبة، وقال إن عدم خفض أسعار الفائدة من شأنه الإضرار بسوق العمل. وذكر جولسبي أن من المتوقع على نطاق واسع خفض الفدرالي لمعدلات الفائدة في شهر سبتمبر أيلول. وقال جولسبي في مقابلة مع شبكة CBS News: عندما ترفع سعر الفائدة، مثلما فعلنا، وتبقيه عند هذا المستوى بينما ينخفض التضخم، فإنك في الواقع تشدد السياسة النقدية، بحسب وكالة رويترز. وفي حين تكشف البيانات الاقتصادية عن مزيج من مؤشرات إيجابية وأخرى تثير القلق، قال جولسبي: إذا أبقيت على تشديد سياساتك النقدية لفترة طويلة، فسوف تواجه مشكلة في التوظيف. وأدى تقرير الوظائف عن شهر يوليو تموز الذي جاء أضعف من المتوقع، إلى حالة من القلق بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتعرضه لحالة ركود وهو ما أسهم في مبيعات كبيرة وحالة ذعر في الأسواق، قبل أن تعوض الأسواق خسائرها بعد ذلك خاصة مع ظهور مؤشرات أخرى إيجابية مثل تلك الخاصة بطلبات إعانات البطالة ما حد من تلك المخاوف.