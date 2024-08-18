2024-08-18 20:35:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناقش وفد مشترك من التركمان وجزء من عرب كركوك، اليوم الأحد (18 آب 2024)، مع رئيس دولة القانون نوري المالكي مسألة "تغييبهما المتعمد" في جلسة الرشيد والآثار المترتبة من تعيين الحكومة المحلية في المحافظة.

وقال المكتب الإعلامي للمالكي، تلقته "بغداد اليوم"، إن "وفدا مشتركا من المكونين التركماني والعربي ضم رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس قائمة جبهة تركمان العراق الموحد حسن توران، ورئيس التحالف العربي في كركوك راكان سعيد الجبوري، برئيس الوزراء الأسبق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في العاصمة بغداد".

وأضاف، إن "اللقاء الذي حضره جاسم محمد جعفر الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، والقيادي في الاتحاد الإسلامي امير البياتي، جرى فيه بحث الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على الشراكة والاستقرار، والعمل على تحسين الأداء الحكومي لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر في مسألة المخالفات الدستورية والقانونية التي رافقت تداعيات تشكيل الحكومة المحلية في كركوك في فندق الرشيد، وسط تغييب متعمد للمكون التركماني، وجزء من المكون العربي، والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وشدد اطراف اللقاء، بحسب البيان، على "أهمية تضافر الجهود لأجل الحفاظ على امن واستقرار كركوك، وتصحيح المسار السياسي في كركوك، وتعزيز التعايش والشراكة، وتشكيل حكومة محلية قوية تضمن تمثيل المكونات، وتحقق تطلعات الشعب العراقي".

كما أكدوا على "ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية، وتعزيز الحوار والشراكة واحترام حقوق المكونات، بما يضمن تحقيق النصوص التشريعية وتحقيق تطلعات ابناء كركوك".