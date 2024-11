(المدى) تنشر نص قرارات مجلس الوزراء اليوم

2024-08-18 20:49:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أصدرت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، جملة من القرارات الخدمية والاقتصادية والعمرانية. وقال المكتب الاعلامي لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته (المدى)، ان "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث مستجدات الأوضاع في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والخدمية، فضلاً عن النظر في الموضوعات المدرجة […]

