2024-08-18 20:49:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى خرجت العشرات من النسوة، اليوم الأحد، في تظاهرة بمحافظة نينوى احتجاجاً على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك تزويج القاصرات. وفي تموز الماضي رفع مجلس النواب العراقي، جلسته الاعتيادية نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.

The post بالصور| نساء نينوى يتظاهرن ضد تعديل قانون الاحوال الشخصية appeared first on جريدة المدى.