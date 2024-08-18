بعد جدل طويل.. مجلس الوزراء يحسم قرار غابات بغداد

2024-08-18 21:07:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأحد، (18 آب 2024)، على منح إجازة استثمارية لانشاء مناطق غابات سياحية جنوبي العاصمة بغداد.

وبحسب قرار المجلس في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم، وفقاً لبيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، فأنه "وبهدف توفير المرافق الخدمية والترفيهية لأهالي العاصمة بغداد، وافق المجلس على إحالة مشروع تحويل أرض معسكر الرشيد، شرق بغداد، إلى مناطق غابات مستدامة وسياحية، ضمن مواصفات عالية تتوافق مع البيئة، واستثمار المساحة المخصصة للنشاط الترفيهي فقط".

وأشار الى، ان "المستثمر يمنح إجازة استثمارية لإنشاء مجمع سكني من (12) ألف وحدة سكنية ، بدلاً من أرض المعسكر، في مقاطعات الدهنة، وهكتيريا وشعار، و19 غزالية، وإلغاء جميع التخصيصات السابقة عليها".

وكان أمين بغداد، عمار موسى كاظم أعلن في السادس من تموز الماضي، عن قرب إطلاق العمل بمشروع تحويل أرض معسكر الرشيد إلى غابات ومناطق ترفيهية مستدامة تعد الأكبر من نوعها في العراق بمساحة (5) آلاف دونم.

وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار، في وقت سابق ان المشروع يتضمن فعاليات سياحية وترفيهية وفندق ومراكز تجارية ومناطق خضراء كبيرة" مبينة، ان "المشروع سيكون رئة جديدة لمدينة بغداد وأحد سبل معالجة تلوث الهواء وتقليل تأثير الغازات في المواطن العراقي".