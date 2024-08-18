الحشد الشعبي يغلق مكتبا وهميا في الموصل

2024-08-18 21:21:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأحد، غلق مكتب وهمي ينتحل صفة الحشد في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مفارز مديرية الأمن التابعة لهيئة الحشد الشعبي في محافظة نينوى، تمكنت من إغلاق مكتب وهمي ينتحل صفة الحشد في الجانب الأيسر من مدينة الموصل"، مبينة ، أن "ذلك جاء خلال عملية أمنية نوعية".وأضافت، "تم إلقاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما أسلحة ، فضلا عن ضبط عجلتين"، لافتة الى "اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المعتقلين والمضبوطات".