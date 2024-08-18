2024-08-18 23:49:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الأنبار

علق الباحث في الشأن السياسي، نزار حيدر، اليوم الأحد (18 آب 2024)، على الأنباء التي تتحدث عن مخطط من قبل الفصائل المسلحة لـ"توريط" عشائر الأنبار في الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال حيدر لـ "بغداد اليوم" إن "الذين تم اعتقالهم مؤخرا أدلوا بكل الخفايا وتم إطلاق سراحهم بناءً على اعترافهم".

وأضاف، أنه "إذا كانت نية الفصائل المسلحة توريط عشائر الأنبار، والعشائر السنية في الصراع مع الولايات المتحدة، فاعتقال الأشخاص مؤخرا في قضاء حديثة، قد بدد كل خطط الفصائل، وستكون هناك نقمة شعبية على من يسعى لتوريط الأنبار في الصراع".

وقررت قيادة العمليات المشتركة إطلاق سراح جميع المتهمين بقصف قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار بعد اعتقالهم لأيام.

مصدر أمني كشف لـ"بغداد اليوم"، الثلاثاء (13 آب 2024)، أن "جميع المعتقلين الذين تم القاء القبض عليهم بتهمة استهداف قاعدة عين الأسد بالصواريخ قبل أيام بمحافظة الأنبار، تم إطلاق سراحهم وعددهم 5 أشخاص".

وأضاف، أن "من بين المطلق سراحهم المقدم عايد عطالله الجغفيفي"، لافتا الى ان "جميع المطلق سراحهم هم من أهالي قضاء حديثة في الأنبار".

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم الخميس (8 آب 2024)، اعتقال خمسة من المتورطين "بالاعتداء" على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد.

واعتقلت قوات الأمن العراقية، يوم الأربعاء (7 آب 2024)، 4 متهمين باستهداف قاعدة "عين الأسد" الجوية، التي تضم جنودا أمريكيين ومستشارين من التحالف الدولي ضد داعش، وفقا لما أفاده مصدر أمني لـ"بغداد اليوم".

وتعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي الأنبار مساء يوم الاثنين (5 آب 2024)، التي تضم قوات أمريكية ومستشاري التحالف الدولي، إلى قصف بصاروخين.