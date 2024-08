قلق عالمي بسبب "جدري القرود" ومخاوف من سلكه طريق كورونا

2024-08-18 23:49:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعة مع إعلان منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء الماضي جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة عالميا، وهو أعلى مستوى تأهب بالمنظمة، وذلك عقب امتداد تفشي المرض من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى دول مجاورة، انتشر الذعر بين كثير من الأشخاص حول العالم وراح البعض يتذكر جائحة كوفيد 19 التي ضربت العالم على مدار عامين وشكلت […]

