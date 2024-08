2024-08-18 23:49:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان اليوم الأحد، الدخول في حالة التأهب للوقاية من مرض جدري القردة. وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، ان "وزير الصحة سامان برزنجي وكادر الوزارة عقدوا اجتماعا اليوم مع ممثل منظمة الصحة العالمية حول استعدادات الوقاية من مرض جدري القردة". وأضاف أنه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل اللجنة […]

The post للوقاية من "جدري القردة".. كردستان تدخل حالة التأهب appeared first on جريدة المدى.