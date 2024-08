مسؤول أمريكي: محادثات هدنة غزة وصلت إلى نقطة تحول

2024-08-18 23:49:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ متابعة أعلن مسؤول بارز بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن محادثات الهدنة بشأن غزة وصلت إلى نقطة تحول. وقال المسؤول بحسب "رويترز"، إن "المحادثات للتوصل إلى اتفاق هدنة وإعادة الرهائن من غزة وصلت الآن إلى نقطة تحول". وأضاف أن "بلينكن سيؤكد لجميع الأطراف أهمية إتمام هذه الصفقة". وسبق أن أكد بايدن، يوم […]

