إدارة مطار النجف الدولي تعلن عدد الرحلات القادمة والمغادرة خلال زيارة الأربعين

2024-08-19 00:28:01 - المصدر: واع

النجف الأشرف – واع – حيدر فرماناعلنت ادارة مطار النجف الاشرف الدولي عن احصائية جديدة للرحلات الوافدة والمغادرة خلال زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام).وقال مدير مطار النجف الدولي عباس البيضاني لوكالة الأنباء العراقية (واع )، ان "عدد الرحلات الجوية التي تم استقبالها خلال الفترة من 1 إلى 12 صفر لعام 1446 هـ، والتي تزامنت مع خطة استقبال زوار أربعينية الإمام الحسين (ع) والمغادرة بلغت 604 رحلات، حملت على متنها أكثر من 79952 مسافراً من مختلف أنحاء العالم"، مشيرا الى أن "هذه الزيادة الكبيرة في عدد الرحلات والمسافرين تعكس الأهمية المتزايدة لمطار النجف الأشرف الدولي كبوابة رئيسية لدخول الزوار إلى العراق خلال موسم زيارة أربعينية الأمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف، ان "إدارة المطار تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة الجوية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين "، موضحا ان "المطار شهد تجهيزات خاصة لاستقبال هذا العدد الكبير من الزائرين، بما في ذلك تعزيز فرق الكوادر العاملة وتوفير الخدمات اللوجستية المطلوبة لضمان راحة المسافرين وسرعة إنجاز إجراءات السفر بالتعاون مع الأجهزة الحكومية الساندة ".واكد، " استمرار العمل الجاد والتنسيق مع شركات الطيران المحلية والدولية لتوفير رحلات إضافية تلبي احتياجات الزوار المتزايدة خلال الأيام القادمة ".